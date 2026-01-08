Στην Αθήνα αφίχθη την Πέμπτη για λογαριασμό της ΑΕΚ ο Τζέιμς Νάναλι, ο οποίος αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα της «Ένωσης».

Ο Αμερικανός γκαρντ έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το μεσημέρι της Πέμπτης 8/1 με πτήση από τις ΗΠΑ.

Ο έμπειρος άσος αναμένεται σήμερα να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις με στόχο να τεθεί το συντομότερο δυνατό στη διάθεση του Σάκοτα!

Υπενθυμίζεται ότι ο Νάναλι έχει συμφωνήσει με την Ένωση για συμβόλαιο που έχει διάρκεια έως το τέλος της φετινής σεζόν, επιστρέφοντας στα ελληνικά παρκέ, μετά από 14 χρόνια, όταν και είχε μία σύντομη παρουσία στην Καβάλα.

Έκτοτε ακολούθησε μία επιτυχημένη καριέρα με ενδιάμεσους σταθμούς στους Ατλάντα Χοκς, Φιλαδέλφεια Σίξερς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Χιούστον Ρόκετς και Νιου Όρλιανς Πέλικανς στο ΝΒΑ, αλλά και σε Φενερμπαχσέ, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Παρτιζάν στην Ευρώπη.