Με… αδιάφορη ήττα, καθώς είχε εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στους «16» του Basketball Champions League, ολοκλήρωσε η ΑΕΚ την παρουσία της στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης. Η… μισή Ένωση ηττήθηκε 80-69 από την Ζόλνοκι στην Ουγγαρία, για την 6η και τελευταία αγωνιστική και ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον 6ο όμιλο με ρεκόρ 5-1. Στον αντίποδα, οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν την τρίτη νίκη τους.

Εκτός έμειναν οι Λεκαβίτσιους, Σίλβα, Κουζμίνσκας, Χαραλαμπόπουλος και Μπράουν.

Η ΑΕΚ «πλήρωσε» το αγωνιστικό… μπλακ άουτ της στο δεύτερο ημίχρονο και κυρίως στην τέταρτη περίοδο. Οι «κιτρινόμαυροι» έβαλαν και πάλι στο… παιχνίδι την ουγγρική ομάδα, όταν κόλλησαν στους 15 πόντους στην τρίτη περίοδο, ενώ η καταστροφή ήρθε στον… επίλογο, διάστημα κατά το οποίο σημείωσαν μόλις οκτώ πόντους.

Η άμυνα των γηπεδούχων κράτησε την Ένωση χωρίς καλάθι για περίπου 3 λεπτά στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου και χωρίς να μπορέσουν να αντιδράσουν οι «κιτρινόμαυροι» βρέθηκαν στο 36΄ στο -13 (74-61) και σήκωσαν… λευκή πετσέτα.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 40-46, 62-61, 80-69

Σόλνοκι (Μπόσνιτς): Μπαρνς 13 (1), Χολτ 2, Μόλναρ 6, Ρούντνερ 9 (3), Κρνιάισκι 24 (2), Σκινς 19, Βράμπατς 7.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 6, Σκορδίλης 8, Κλαβέλ 3 (1), Κατσίβελης 13 (1), Φλιώνης 3 (1), Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 10 (1), Μπάρτλεϊ 11 (1), Αρμς 15 (1).