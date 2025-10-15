Σε υπόθεση… ενός δεκαλέπτου εξελίχθηκε το «δύο στα δύο» της ΑΕΚ στον 6ο όμιλο του Basketball Champions League. H Ένωση επικράτησε με 91-77 της Ζολνόκι στη SUNEL Arena, για τη 2η αγωνιστική της διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους Ούγγρους στην πρώτη ήττα τους (ρεκόρ 1-1).

Ο φρενήρης ρυθμός των «κιτρινόμαυρων» στο πρώτο δεκάλεπτο, σε συνδυασμό με τη σκληρή άμυνα, ήταν τα στοιχεία που χάρισαν στην ΑΕΚ μία διαφορά ασφαλείας 12 πόντων στο τέλος της περιόδου (22-10).

Το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα δεν κατέβασε ταχύτητα, ξέφυγε και με +14 στο 13΄ (30-16) και δεν κοίταξε πίσω, δείχνοντας διάρκεια στο κομμάτι της παραγωγικότητας μέχρι το φινάλε.

Μία πεντάδα «κιτρινόμαυρων» τελείωσε τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Κρις Σίλβα με 19 πόντους.

Από τη Ζολνόκι ξεχώρισε ο ΛεΤρε Ντάρθχαντ με 23 πόντους και 4/6 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 22-10, 45-33, 67-56, 91-77

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 16 (7/11 δίποντα, 10 ριμπάουντ), Σκορδίλης, Κατσίβελης 5 (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Φλιώνης 4, Λεκαβίτσιους 12 (2/5 τρίποντα), Πετσάρσκι 2, Κουζμίνσκας 13 (1/2 τρίποντα), Μπάρτλεϊ 10 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Αμρς 7, Σίλβα 19 (6/7 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Χαραλαμπόπουλος 3

ΖΟΛΝΟΚΙ (Μπόσνιτς): Ντάρτχαρντ 23 (4/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Παλάι 8, Μπαρνς 4, Χολτ 11 (1/2 τρίποντα), Μόλναρ 2, Ρούντνερ 5, Κρνιάισκι 5 (3 ριμπάουντ), Σκινς 11 (11 ριμπάουντ), Σόμογκι 8 (8 ασίστ)