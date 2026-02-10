Καρδίτσα και ΑΕΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους σήμερα (19:30, Cosmote Sport 4), για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων των «16» του Basketball Champions League, σε έναν ελληνικό εμφύλιο, που αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Η «Ένωση» ολοκλήρωσε αήττητη τον πρώτο γύρο του Top-16 (3-0) και στο κλειστό γυμναστήριο «Γιάννης Μπουρούσης» στοχεύει στο 4/4 απέναντι στην ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου.

Στον αντίποδα, η Καρδίτσα αναζητά την πρώτη της νίκη στη φάση των «16», έχοντας μείνει χωρίς θετικό αποτέλεσμα στον πρώτο γύρο, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο αναμένεται να κάνει ο νεοαποκτηθείς Αμερικανός Ντεβόντε Άπσον, μετά την πρώτη του εμφάνιση στην Greek Basketball League κόντρα στον Παναθηναϊκό. Στο ματς του πρώτου γύρου, η ΑΕΚ είχε επικρατήσει με 88-73 στη Sunel Arena.

Στις 21:00 το ενδιαφέρον στρέφεται στο Βερολίνο, όπου η Άλμπα υποδέχεται την Τόφας Μπούρσα, σε ένα κομβικό παιχνίδι για την κατάταξη του ομίλου.

Η γερμανική ομάδα βρίσκεται στη 2η θέση με ρεκόρ 2-1, που οδηγεί στην πρόκριση, ενώ η Τόφας είναι 3η με 1-2. Στον πρώτο γύρο, η Άλμπα είχε φύγει νικήτρια από την Τουρκία με 94-90.

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»

Όμιλος 10ος

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (10/2/2026)

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου

19:30 Καρδίτσα-ΑΕΚ Cosmote Sport 4

21:00 Άλμπα Βερολίνου-Τόφας Μπούρσα

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΕΚ 3-0 6

Άλμπα Βερολίνου 2-1 5

Τόφας Μπούρσα 1-2 4

Καρδίτσα 0-3 3

EuroCup: Απέναντι στην Μπεσίκτας ο Πανιώνιος

Στις 19:30 ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει την Μπεσίκτας, για την 18η αγωνιστική του EuroCup.

Οι «κυανέρυθροι» βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 3-14, έχοντας απωλέσει κάθε ελπίδα πρόκρισης.

Εντούτοις θα παίξουν για το γόητρό τους, απέναντι σε μία ομάδα πολύ δυνατή, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 12-5.