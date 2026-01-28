Η ΑΕΚ επικράτησε με 88-80 της Άλμπα στη SUNEL Arena και έκανε το 2-0 στον 10ο όμιλο της φάσης των «16» του Basketball Champions League, ενισχύοντας τις πιθανότητές της για πρόκριση στα προημιτελικά.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα είχε τον έλεγχο στο κρίσιμο τελευταίο δεκάλεπτο και βρήκε τις λύσεις στο φινάλε.

Καθοριστικός ήταν ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος σημείωσε σημαντικούς πόντους στην τελική ευθεία, με τρίποντο (79-76 στο 38΄) και βολές (4/4, 83-78 στα 24΄΄) που έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των «κιτρινόμαυρων». Θετικό ήταν και το ντεμπούτο του Γκρεγκ Μπράουν, ο οποίος πρόσφερε 9 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Για την Άλμπα, που υποχώρησε στο 1-1 στον 10ο όμιλο, ξεχώρισαν οι Καγίλ και Γουντ, χωρίς όμως η γερμανική ομάδα να βρει το καθοριστικό σουτ στο τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 22-26, 42-46, 64-70, 88-80

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 16, Σκορδίλης, Μπράουν 9, Φλιώνης 6, Φίζελ 4, Λεκαβίτσιους 8 (1), Κουζμίνσκας 2, Μπάρτλι 26 (3), Αρμς 4, Χαραλαμπόπουλος 13 (3).

Άλμπα (Κάλες): Ο’Κόνελ 3 (1), Γκρίζελ 2, Ντέλοου 5 (1), Καγίλ 20 (1), Μάτισεκ 2, Γουντ 17 (4), Ρόμπερτς 6, Εχόντας 2, Χέρμανσον 11 (1), Αγκμπακοκό 12, Νούφερ.