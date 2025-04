Το πρώτο βήμα για πρόκριση στο Final-4 του Basketball Champions League έκανε η ΑΕΚ, που επικράτησε 76-69 της γαλλικής Ναντέρ στον πρώτο προημιτελικό του Basketball Champions League. Στην κατάμεστη «Sunel Arena», των Άνω Λιοσίων, η ομάδα του Ντούσαν Σάκοτα πήρε την πρώτη νίκη στην best of three σειρά των αγώνων και ταξιδεύει στη Γαλλία για να «σφραγίσει» την πρόκριση στις 16 Απριλίου. Εάν και τρίτο ματς, αυτό θα διεξαχθεί στις 23 Απριλίου στη «Sunel Arena».

Στο πρώτο δεκάλεπτο η άμυνα της ΑΕΚ… απουσίαζε. Δέχτηκε 25 πόντους, όμως κατάφερε να ανταποκριθεί χάρη στους Κουζμίνσκας, Χέιλ και να παραμείνει σε απόσταση βολής (23-25). Η Ένωση δεν πτοήθηκε από το γρήγορο 6-0 της Ναντέρ (23-31) στην αρχή της δεύτερης περιόδου και με «μπροστάρη» τον ασταμάτητο Χάντερ Χέιλ πέρασε μπροστά με 42-41 στο 18΄ που ήταν και το σκορ ημιχρόνου.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στην τρίτη περίοδο. Μπορεί η ΑΕΚ να βρήκε ρυθμό και να προηγήθηκε με +9 στο 25΄ (55-46) όμως οι Γάλλοι απάντησαν με ένα εντυπωσιακό 14-1 και πήραν ξανά «κεφάλι» (56-60) στο 30΄. Οι γηπεδούχοι μπήκαν «φουριόζοι» με 7-0 στην τελευταία περίοδο ανακτώντας το προβάδισμα (63-60) με τη νευρικότητα να χαρακτηρίζει τις προσπάθειες των δύο ομάδων. Με τον Φλιώνη να δίνει ενέργεια και ένα απίθανο lay up του Χέιλ το σκορ έγινε 69-65 στο 38΄ και η ΑΕΚ κρατούσε πλέον την τύχη στα χέρια της. Ο Μπράις με τρίποντο έγραψε το 72-65 ενώ απέμεναν 58 δευτερόλεπτα και «καθάρισε» το ματς βάζοντας «φωτιά» στο κλειστό των Άνω Λιοσίων.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 42-41, 56-60, 76-69

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 9 (1), Χαμπ 15 (3), Φλιώνης (4ρ., 3ασ., 4κλ.), Μπράις 13 (1), Κουζμίνσκας 10, Νετζήπογλου 2, Γκραντ 3 (1), Τάκερ 4.

Ναντέρ (Φιλίπ Ντα Σίλβα): Φίσερ, Τίλμαν 7 (2), Λακόμπ 11 (1), Σεν 8 (1), Μπάρμπιτς 10 (2), Πρκάτσιν 16, Ντουσουλιέ 3, Ροντρίγκεζ 7 (1), Χάουαρντ 7 (2), Χέιλ 20 (4).