Στην κορυφή του 6ου ομίλου του Basketball Champions League και μάλιστα αήττητη, παρέμεινε η ΑΕΚ μετά το «διπλό» στη Σλοβακία. Η Ένωση πέρασε νικηφόρα με 71-69 από την έδρα της Πατριότι Λέβιτσε, για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στη δεύτερη ήττα τους.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν τον έλεγχο του αγώνα από το πρώτο τζάμπολ, ενώ όταν ενεργοποίησαν και την άμυνα τους στην τρίτη περίοδο, κατάφεραν στο 28΄ να βρεθούν ακόμη και στο +8 (45-53), μετά από τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου. Ωστόσο, στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου, η ΑΕΚ αποσυντονίστηκε και με διαδοχικά λάθη και αστοχία είδε την Λέβιτσε να τρέχει ένα επιμέρους σκορ 10-4 και να προσπερνάει με 61-60. Ο Μπάρτλεϊ, όμως, αφυπνίστηκε στο κρισιμότερο σημείο και με προσωπικό σερί 5-0 χάρισε και πάλι το προβάδισμα στην Ένωση (67-71 στο 39΄). Οι γηπεδούχοι δεν τα παράτησαν, βρέθηκαν και πάλι σε απόσταση αναπνοής, αλλά ο Κιβιμάκι δεν κατάφερε στην εκπνοή να σημειώνει το νικητήριο τρίποντο…

Πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 21 πόντους, ενώ 16 πρόσθεσε ο ΡαϊΚουάν Γκρέι. Από την Πατριότι Λέβιτσε πάλεψε ο Ρίκι ΜακΓκιλ με 20 πόντους και 7 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 36-38, 51-56, 69-71

Λεβίτσε (Μάτζιν): ΜακΓκίλ 20 (3), Γουέσον 14 (2), Ντόρσεϊ 7 (1), Κιβιμάκι 10 (1), Μπογιανόβσκι 8, Κάριους 7 (1), Κράικοβιτς, Μαβέιν 3.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 16, Σκορδίλης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους 10, Αρσενόπουλος 2, Κουζμίνσκας, Μπάρτλεϊ 21 (3), Αρμς 3 (1), Σίλβα 13, Χαραλαμπόπουλος 6 (2).