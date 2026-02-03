Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει σήμερα την Τόφας (19:00, Cosmote Sports 4) στην Τουρκία, στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Basketball Champions League, με στόχο να συνεχίσει αήττητη την πορεία της στον όμιλο.

Η Ένωση βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας πετύχει 8 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Στο BCL έχει ξεκινήσει ιδανικά με 2/2, αφού επικράτησε της Άλμπα Βερολίνου (88-80) και της Καρδίτσας, και θέλει να κάνει το 3/3 για να πλησιάσει ακόμα περισσότερο την πρόκριση.

Ο Μάκης Αγγελόπουλος βρίσκεται μαζί με την ομάδα στην Μπούρσα, συνοδεύοντας την αποστολή σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι. Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ έχει χτίσει μια ομάδα με βάθος και ποιότητα, ενώ η απόκτηση του Μάλκολμ Τόμας δίνει επιπλέον λύσεις στον Ντράγκαν Σάκοτα.

Η μόνη σημαντική απουσία για την αποστολή των κιτρινόμαυρων είναι αυτή του Δημήτρη Κατσίβελη, ο οποίος παραμένει εκτός λόγω τραυματισμού. Ο Έλληνας φόργουορντ συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας του και δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή που ταξίδεψε στην Προύσα.

