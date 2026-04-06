Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 στα προημιτελικά του Basketball Champions League και τη Μεγάλη Τρίτη (7/4, 20:30, COSMOTE SPORT 4 HD) αντιμετωπίζει τη Μπανταλόνα στην Ισπανία. Αν οι Ισπανοί επικρατήσουν η σειρά θα πάει σε 3ο ματς, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

«Παίζουμε τη… ζωή μας απέναντι στην ΑΕΚ», δήλωσε ο Άνταμ Χανγκά, γνωρίζοντας πως με ήττα η ισπανική ομάδα αποκλείεται από τη συνέχεια του BCL.

Η ομάδα της Καταλονίας θα έχει τον Κάμερον Χαντ εν συγκρίσει με το πρώτο ματς, καθώς επιστρέφει στην αγωνιστική δράση. Εκτός θα βρίσκονται και στον δεύτερο προημιτελικό οι τραυματίες Άντε Τόμιτς, Σάιμον Μπιργκάντερ και Γκιγιέμ Βίβες.

Ο Άνταμ Χανγκά επισήμανε για τον αγώνα με την ΑΕΚ στη Βαρκελώνη: «Κανείς δεν απαιτεί περισσότερα από εμάς. Θέτουμε στους εαυτούς μας στόχους που θέλουμε να πετύχουμε και δεν είναι μυστικό ότι ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στο F4. Στην Ελλάδα παίξαμε ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι, αλλά δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε. Είναι τελικός, ρισκάρουμε τη ζωή μας. Είναι μια καλή ομάδα, αλλά έχουμε ήδη δείξει ότι μπορούμε να αποκλείσουμε οποιαδήποτε ομάδα. Ελπίζουμε ότι θα έρθουν πολλοί φίλαθλοι και μαζί θα πετύχουμε τον στόχο μας, που είναι να φτάσουμε στο Final-4».