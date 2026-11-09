Λίγο μετά την ενημέρωση για τη ρήξη αχίλλειου που υπέστη ο Γρεγκ Μπράουν στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, η ΚΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε ότι ο Αμερικανός φόργουορντ υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση και θα μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους 6-9 μήνες.

Ο Γκρεγκ Μπράουν ολοκλήρωσε πριν από μερικές ώρες την χειρουργική του επέμβαση στο Mediterraneo Hospital, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της Ένωσης, Ηρακλή Πατσόπουλο. Ο 25χρονος Αμερικανός φόργουορντ, στάθηκε άτυχος όταν έπειτα από μόλις οκτώ λεπτά συμμετοχής στη διάρκεια του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, τραυματίστηκε στον αχίλλειο του δεξιού του ποδιού, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει άμεσα και να υποβληθεί σε εξετάσεις.

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