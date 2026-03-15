Μπορεί ο Γκρεγκ Μπράουν να μην αγωνίστηκε απέναντι στον Παναθηναϊκό, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, όμως λίγες ώρες αργότερα, οι «κιτρινόμαυροι» ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Αμερικανό φόργουορντ.

Ο Μπράουν βρίσκεται ενάμιση μήνα στους «κιτρινόμαυρους», αλλά οι εξαιρετικές εμφανίσεις του έκαναν τον Ντράγκαν Σάκοτα να δώσει το «πράσινο φως» στη διοίκηση για την παραμονή του.

Ο Γκρεγκ Μπράουν υπέγραψε στην Ένωση έως τον Ιούνιο του 2027.

Η ανακοίνωση:

«Η ΑΕΚ ΒC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι ο Γκρεγκ Μπράουν (Greg Brown III – 24 χρ., 2μ06) υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη «Βασίλισσα» έως το τέλος της περιόδου 2026-2027.

Πέρασαν μόλις 47 ημέρες από το ντεμπούτο του Αμερικανού φόργουορντ (στην αναμέτρηση με Άλμπα Βερολίνου), ωστόσο, αποδείχθηκαν αρκετές για να προχωρήσει ο Οργανισμός στην επέκταση της συνεργασίας της με τον αθλητή.

Στη Stoiximan GΒL, ο Μπράουν έχει «καταγράψει» μέχρι στιγμής κατά μέσο όρο 11.5 πόντους, 7.2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 τάπα, και στο BCL 7.5 πόντους, 5.5 ριμπάουντ, 0.8 ασίστ και 1.5 τάπα ανά αγώνα.

Πρόδηλο είναι, ότι η ΑΕΚ BC με την πράξη της αυτή φανέρωσε τις προθέσεις της εν όψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου».