Ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος, μίλησε για τη συμφωνία της Ένωσης με την ΚΑΕ Ολυμπιακός για την κοινή εκμετάλλευση της SUNEL Arena, την κατάσταση που επικρατούσε όταν ανέλαβε την Ένωση και τις συζητήσεις με τους φίλους της ομάδας.

Ο διοικητικός ηγέτης της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ, αποκάλυψε στην τοποθέτησή του την κατάσταση που επικρατούσε στην ΑΕΚ, όταν ανέλαβε την ομάδα και τα πράγματα που διδάχτηκε μέσα από συζητήσεις με παλαίμαχους αθλητές της ομάδας, που τον ενημέρωσαν για τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να διαχειριστεί την υπόθεση του γηπεδικού.

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