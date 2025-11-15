Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Μπορεί ο Ντράγκαν Σάκοτα να δήλωνε την Παρασκευή (14/11) πως ο αγώνας στο Μαρούσι θα ήταν ο πιο δύσκολος εκτός έδρας μέχρι στιγμής φέτος σε Ελλάδα και Ευρώπη, ωστόσο οι παίκτες τους φρόντισαν να τον… διαψεύσουν μία ημέρα αργότερα.

Κι αυτό γιατί οι «κιτρινόμαυροι» πέρασαν το Σάββατο με… κατοστάρα από το κλειστό του Αγίου Θωμά (103-82), για την 7η αγωνιστική, πετυχαίνοντας την 3η εκτός έδρας νίκη τους στην Greek Basketball League και 5η στο σύνολο.

Κορυφαίοι για την «Ένωση», που έκανε επιμέρους σκορ 26-11 στην 4η περίοδο ήταν οι Μπάρτλεϊ με 28 πόντους, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ, Σίλβα και Γκρέι με 25 πόντους έκαστος.

Από το Μαρούσι, το οποίο μετά τη σημερινή του ήττα έπεσε στο 2-4, ξεχώρισε ο Σάλας με 21 πόντους. Ο 20χρονος Νίκος Τουλιάτος είχε 9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα σε 19:07΄΄ συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 24-28, 43-48, 71-77, 82-103

ΜΑΡΟΥΣΙ (Βασίλης Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 10 (3), Νικολαΐδης 2, Σάλας 21 (3), Χατζηδάκης 2, Κινγκ 10 (2), Μέικον 11, Τουλιάτος 9 (1), Καλαϊτζάκης 3 (1), Ουίλιαμς 10, Περάντες 4

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 25 (1), Φλιώνης, Μπάρτλεϊ 28 (4), Σίλβα 25, Χαραλαμπόπουλος 2, Κατσίβελης 9 (1), Λεκαβίτσιους 10 (1), Κουζμίνσκας 4