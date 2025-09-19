Ο επιθετικός πλουραλισμός της ΑΕΚ αποτέλεσε το «κλειδί» της νίκης επί της της Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη στην πρεμιέρα του τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» στο κλειστό της Γλυφάδας, «Μάκης Λιούγκας».

Με επτά παίκτες να ολοκληρώνουν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων, η Ένωση επικράτησε με 105-98 της ιταλικής ομάδας και πλέον επικεντρώνεται στον αυριανό αγώνα (20/09, 16:00) με αντίπαλο την Καρδίτσα.

Ο Μάρκο Πετσάρσκι οδήγησε την επίθεση της ΑΕΚ με 15 πόντους, ενώ 13 πρόσθεσε ο Αντόνις Αρμς και από 12 οι Νίκος Αρσενόπουλος και Γάιος Σκορδίλης. Στους 11 πόντους σταμάτησαν οι Λούκας Λεκαβίτσιους και Σίλβα, ενώ 10 πρόσθεσε ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.

Από τη Βαρέζε ξεχώρισε ο Ολιβιέρ Νκάμουα με 25 πόντους.

Διαιτητές: Τηγάνης, Ζακεστίδης, Ζιώγαλα

Τα δεκάλεπτα: 31-26, 59-44, 82-72, 105-98

ΑΕΚ (Σάκοτα): Σκορδίλης 12 (6 ριμπάουντ), Φλιώνης 7(1), Λεκαβίτσιους 11(1), Αρσενόπουλος 12(2), Πετσάρσκι 15(3), Κουζμίνσκας 10, Μπάρτλεϊ 9(2), Αρμς 13, Σίλβα 11, Χαραλαμπόπουλος 5.

Βαρέζε (Καστρίτης): Αλβίτι 18 (5), Μούρ 7, Βίλα, Ασούι 7 (1), Ενκαμουά 25 (2), Σκόλα, Λιμπρίτσι 8 (2), Ρένφρο, Φαρίας, Λάντουρνερ 4, Μούντι 12 (1), Φρίμαν 17 (4).