Η ΑΕΚ ηττήθηκε από την Τράμπζονσπορ 76-66 στον ημιτελικό του τουρνουά της Κωνσταντινούπολης και θα διεκδικήσει την τρίτη θέση απέναντι στην Αναντολού Εφές, το Σάββατο (5/9) στις 16:30.

Η Ένωση πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο στο Basketball Development Center, ολοκληρώνοντας το πρώτο 20λεπτο προηγούμενη με 35-34.

Στη συνέχεια η κόπωση έκανε αισθητή την παρουσία της και η τουρκική ομάδα απέκτησε τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Η Τράμπζονσπορ ξέφυγε με 66-52 στο 32΄, όμως η ΑΕΚ δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Με πρωταγωνιστή τον Νόλεϊ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, η ελληνική ομάδα αντέδρασε και μείωσε σε 66-59 στο 34΄, 68-62 στο 37΄ και 70-66 στο 39΄, με τρίποντο του Αμερικανού γκαρντ. Η αντεπίθεση, ωστόσο, δεν είχε συνέχεια και η Τράμπζονσπορ διατήρησε το προβάδισμα έως το τέλος.

Η ΑΕΚ παρατάχθηκε χωρίς τους τραυματίες Φλιώνη, Μπράουν και Φίζελ, ενώ εκτός αποστολής λόγω ασθένειας έμεινε και ο Χαρτώνας. Δεν αγωνίστηκαν οι Λαναράς και Γυμνόπουλος.

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 35-34, 58-50, 76-66.

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Πίνκνεϊ 2, Σκορδίλης, Νόλεϊ 23 (4 τρίποντα, 7 ασίστ, 4 ριμπάουντ), Κατσίβελης 6, Λεκαβίτσιους 6, Πίτερσον 2, Ουίλιαμς 12 (7 ριμπάουντ), Τζόζεφ 5.