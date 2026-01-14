Τις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης της ΑΕΚ έκανε ο ΚιΣόν Φίζελ. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2027 με την Ένωση, στην οποία θα αντικαταστήσει τον αποχωρήσαντα Κρις Σίλβα, και βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες στην Ελλάδα, προκειμένου να ενταχθεί στις υποχρεώσεις της νέας ομάδας του. Ο 28χρονος άσος υποσχέθηκε να δώσει τον καλύτερο εαυτό του στον «Δικέφαλο», καθώς δήλωσε ότι «θα είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου».

«Είναι η πρώτη μου χρονιά στο BCL, όποτε θέλω να φτάσω όσο το δυνατόν πιο μακριά και να κερδίσω όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια» είπε ο Αμερικανός και συνέχισε, μιλώντας για το αν νιώθει το βάρος της ιστορίας της ΑΕΚ: «Ω, ναι, σίγουρα. Ιστορική ομάδα με σπουδαίους οπαδούς. Απλά θα είμαι εδώ, θα είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου και θα φροντίσω τα υπόλοιπα με αυτό».

Τέλος, αναφορικά με το αν μίλησε με τον προπονητή της Ένωσης, Ντράγκαν Σάκοτα, και τι ρόλο έπαιξε στην απόφασή του τόνισε: «Ήταν πραγματικά εύκολη υπόθεση. Μόλις μου τηλεφώνησε και μου είπε το όραμά του, είπα ναι».