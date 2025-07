Ένοχος για τον βιασμό μίας 21χρονης κρίθηκε ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Μπεν ΜάκΛεμορ και καταδικάστηκε σε φυλάκιση οκτώ ετών.

Η συγκεκριμένη κοπέλα είχε καταγγείλει το 2021 ότι έπεσε θύμα βιασμού από τον 32χρονο άσο σε πάρτι, που έγινε στο σπίτι του τότε συμπαίκτη του, Ρόμπερτ Κόβινγκτον.

Ο ΜάκΛεμορ, ο οποίος έχει πολυετή καριέρα στο NBA, αγωνίστηκε στην ΑΕΚ το 2023, ενώ την περσινή σεζόν έπαιξε στην Τουρκία με τη φανέλα της Μερκεζεφέντι.

