Ο Ραϊκουάν Γκρέι θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της ΑΕΚ για δεύτερη σερί χρονιά και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή που ταξιδεύει στη Ρόδο για το Super Cup. Πριν από την αναχώρηση της Ένωσης, ο Αμερικανός φόργουορντ μίλησε για τους στόχους της ομάδας, το πρώτο παιχνίδι με τον Προμηθέα αλλά και τον δικό του ρόλο.

Συγκεκριμένα ο Γκρέι δήλωσε τα εξής:

Για το τι περιμένει να δει από την ομάδα: «Την ίδια προσπάθεια. Νομίζω ότι στόχος είναι πάντα η νίκη. Αυτός είναι ο τρόπος σκέψης, ως ομάδα θέλουμε να πάμε και να πάρουμε το τρόπαιο του Super Cup. Αυτός είναι ο τρόπος σκέψης. Να προσπαθήσουμε να πάρουμε όσες περισσότερες νίκες γίνεται και να μπορέσουμε να το κάνουμε και στη regular season αυτό».

Για το πρώτο παιχνίδι με αντίπαλο τον Προμηθέα: «Ναι, θα είναι ένα καλό ματσάρισμα. Είναι μία καλή ομάδα, προφανώς είναι νωρίς στη σεζόν αλλά πρέπει να έχουμε την ίδια προσέγγιση. Τα παιδιά με τα οποία θα παίξουμε θέλουν και αυτοί τη νίκη για να πάνε στον τελικό, οπότε πρέπει να “καθαρίσουμε” την Παρασκευή και ελπίζω να κάνουμε καλή δουλειά».

Για την επίθεση της ΑΕΚ: «Πιστεύω σε όλους σας αρέσει να βάζουμε πολλούς πόντους, αλλά νομίζω ότι το βασικό για εμάς είναι η άμυνα. Πρέπει να είμαστε ικανοί να σταματήσουμε τις άλλες ομάδες. Νομίζω ότι θα μπορούμε να βάλουμε πόντους κόντρα σε όλους αλλά δεν πρέπει να δίνουμε πόντους. Όσο είμαστε συγκεντρωμένοι στην άμυνα, τότε θα φροντίσουμε και για την επίθεση».

Για το αν θα παίξει: «Αυτό είναι το πλάνο, θα δούμε. Δεν είναι όμως πάνω μου, είναι απόφαση της ομάδας οπότε θα δούμε».