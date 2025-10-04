Με το ροζ φύλλο έφυγε από τη Ρόδο η ΑΕΚ, καθώς στην πρεμιέρα της Greek Basketball League επιβλήθηκε με 87-85 του Κολοσσού, μετά από έναν αγώνα-θρίλερ.

Πρώτος σκόρερ της «Ένωσης» αναδείχθηκε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Κουζμίνσκας πρόσθεσε 16, 13 ο Φλιώνης και 11 ο Γκρέι.

Τραυματίστηκε στον μηρό λίγο πριν από το φινάλε ο Άντριου Γκάουντλοκ (17π., 8ασ., 2ρ.) για τους Ροδίτες. Ο Γκαλβανίνι πέτυχε 13 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ.

Τρία λεπτά πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Κρις Σίλβα σε μια αψυχολόγητη κίνηση έριξε κουτουλιά στον Γκαλβανίνι, με τους διαιτητές να πηγαίνουν στο instant replay και να τον αποβάλλουν.

Κλειστό παιχνίδι έγινε στη Ρόδο, μετά το τζάμπολ, με την ΑΕΚ να προσπερνά με 12-15 και τον Κολοσσό ν’ αντιδρά με τρίποντο του Ράιαν και μία βολή του Μπάρμπιτς για το υπέρ του (16-15). Όμως, ο Λιθουανός φόργουορντ της ΑΕΚ, Μιντάουγκας Κουζμίνσκας… το πήρε προσωπικά και επτά δικούς του διαδοχικούς πόντους έδωσε αέρα τεσσάρων πόντων στην Ένωση (18-22) στο τέλος της 1ης περιόδου.

Η ΑΕΚ βρήκε λύσεις με τον Γκρέι στο πρώτο μισό της 2ης περίοδου, αλλά κάθε φορά που ξέφευγε, οι Ροδίτες μείωναν τη διαφορά με μπροστάρη τον Τέιλορ Ράιαν που μετρούσε 10 πόντους στο ημίχρονο. Ο Κολοσσός ισοφάρισε σε 35-35 με λέι απ του Πετρόπουλου, για να πετύχει 5 σερί πόντους ο Φλιώνης και διαμορφώσει το 35-40 για την ΑΕΚ.

Ο Χαραλαμπόπουλος ευστόχησε έξω από τα 6.75, για το +6 των «κιτρινόμαυρων» (37-43). Οι γηπεδούχοι είχαν και πάλι απάντηση, χάρη σε τρίποντο του Πετρόπουλου και λέι απ του Κολοβέρου, για το 42-43. Κι όταν ο Νταν Άκιν κέρδισε το φάουλ από τον Χαραλαμπόπουλο, ο Κολοσσός προσπέρασε ξανά (44-43), με δύο βολές του Βρετανού. Ο Σίλβα βρήκε τρόπο να σκοράρει για την ΑΕΚ που πήγε στο +1 (44-45) στ’ αποδυτήρια, με την ολοκλήρωση του β΄ μέρους.

Τα τρίποντα από Γκάουντλοκ και Πετρόπουλο έφεραν τους Ροδίτες στο +5 (52-47) με την έναρξη της 3ης περίοδου, για ν΄ απαντήσει η ΑΕΚ με τρία διαδοχικά τρίποντα, τα δύο από τον Μπάρτλεϊ και το ένα από τον Χαραλαμπόπουλο και να προσπεράσει με 54-56.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν βρει ρυθμό και το σερί τους σταμάτησε στο 54-63, με τον Κουζμίσκας να σημειώνει τον έναν πόντο μετά τον άλλο. Το τέλος της 3ης περιόδου θα έβρισκε την Ένωση στο +8 (60-68) μετά το τρίποντο του Λεκαβίτσιους.

Στην 4η περίοδο, η ΑΕΚ κατάφερε να επιστρέψει από το -4 στα 2:23΄΄ πριν τη λήξη και να μπει με το… δεξί στη φετινή Greek Basketball League.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 44-45, 60-68, 85-87

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Καράσκο): Γκάουντλοκ 17 (3), Γκούντγουιν 11, Πετρόπουλος 8 (2), Μπάρμπιτς 4 (2), Γκαλβανίνι 13 (2), Καράμπελας 6 (2/6 δίποντα, 2/2 βολές), Κολοβέρος 2, Τέιλορ 11 (2), Χρυσικόπουλος 5 (1), Καλαϊτζάκης, Κουρουπάκης 2, Άκιν 6

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 11 (1), Φλιώνης 13 (1), Μπάρτλι 18 (3), Αρμς, Σίλβα 8, Σκορδίλης, Κατσίβελης 7, Λεκαβίτσιους 8 (2), Αρσενόπουλος, Κουζμίνσκας 16 (1), Χαραλαμπόπουλος 6 (2)