Συνεχίζει αήττητη στη Stoiximan GBL η ΑΕΚ. Η Ένωση έκανε το 2/2 στο πρωτάθλημα αφού επικράτησε του Πανιωνίου με 93-73 εύκολα σε κεκλεισμένων των θυρών ματς στη SUNEL Arena. Χωρίς νίκη εντός των τειχών οι κυανέρυθροι. Kυριάρχησε σε όλο το ματς η ομάδα του Σάκοτα με εξαιρετική απόδοση και στις δύο μεριές του παρκέ.

Από την πλευρά της Βασίλισσας ο Σίλβα τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 8/8 σουτ, 8/9 βολές, 9 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα, ενώ ο Μπάρτλεϊ είχε 15. Για τους ηττημένους ο Γουόλ είχε 15 πόντους. αλλά ήταν απελπιστικά μόνος του.

Το παιχνίδι

Η ΑΕΚ μπήκε εξαιρετικά στο ματς και προηγήθηκε 11-2, με τον Μπάρτλεϊ να μετρά γρήγορα πέντε πόντους. O shooting guard της Ένωσης έβαλε τους 9 από τους πρώτους 15 πόντους της Ένωσης. Ο Γκρέι βούτηξε για να σώσει τη μπάλα και στη συνέχεια της φάσης Φλιώνης και Σίλβα έβγαλαν τρελό alley oop για το 18-7. Ο Σίλβα κυριαρχούσε στο ξεκίνημα έχοντας 10 πόντους και 6 ριμπάουντ στα 8 πρώτα λεπτά.

Ο Μπάρτλεϊ συνέχισε να το βλέπει σαν βαρέλι και έφτασε τους 15 πόντους γράφοντας το 37-21 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Ο Σίλβα με παλικαρίσια ενέργεια έγραψε το 41-26 στο 17′, ενώ πριν ο Σταρκς είχε ευστοχήσει σε corner three.

Ο Λούντζης έκανε το 44-41 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Η Ένωση δεν πτοήθηκε και με σερί 9-0, έκανε το 53-41 με τις βολές του Σίλβα. Ο Φλιώνης έκανε το 58-43, πέντε λεπτά για το τέλος της περιόδου.

Η Ένωση ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο στο 69-49, ενώ ο Λεκαβίτσιους με δύο σερί κλεψίματα και φάσεις στον αιφνιδιασμό έγραψε το 73-49. Στη συνέχεια η ΑΕΚ έλεγξε τον ρυθμό για να φτάσει στο 2/2 στο ελληνικό πρωτάθλημα, πριν το ματς με τη Σολνόκι για το BCL.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης, Κατραχούρας, Τσάνταλη

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-16, 44-38, 69-49, 93-73

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 4, Φλιώνης 4 (6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπάρτλεϊ 15 (1/9 δίποντα, 3/3 τρίποντα), Αρμς 8, Σίλβα 24 (8/8 δίποντα, 9 ριμπάουντ, 5 λάθη), Σκορδίλης 6 (2/4 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Κατσίβελης 10 (3/4 δίποντα), Λεκαβίτσιους 11 (4/5 δίποντα), Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 5 (1/1 τρίποντο), Κουζμίνσκας 6 (3/3 δίποντα), Χαραλαμπόπουλος (5 ριμπάουντ)

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Παβίτσεβιτς): Γουότσον 7 (2/5 δίποντα), Σταρκς 7 (2/5 δίποντα), Λούντζης 5 (1/6 τρίποντα), Κρούζερ 8 (10 ριμάουντ), Χαντς 12 (2/7 τρίποντα), Πάπας 8 (1/3 τρίποντα), Τσαλμπούρης 6, Λιούις 5 (4 ριμπάουντ), Γουόλ 15 (7/8 δίποντα)