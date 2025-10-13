Στα χέρια του Κρις Σίλβα κατέληξε ο τίτλος του MVP της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Greek Basketball League.

Ο 29χρονος ψηλός από την Γκαμπόν που αγωνίζεται για πρώτη φορά στην καριέρα του στην GBL, ήταν ο κορυφαίος στην εντός έδρας νίκη της ΑΕΚ, με 93-73, επί του Πανιωνίου.

Έτσι συγκέντρωσε 29 βαθμούς στο ranking στην επικράτηση της Ένωσης και η επίδοση του ήταν η καλύτερη μεταξύ των παικτών που συμμετείχαν στην 2η αγωνιστική της κανονικής περιόδου.

Ο Σίλβα είχε απέναντι στους «κυανέρυθρους» 24 πόντους με 8/9 βολές, 8/8 δίποντα, 9 ριμπάουντ, ένα κόψιμο, 7 κερδισμένα φάουλ, ένα φάουλ εναντίον, ένα κλέψιμο και 5 λάθη σε 22’ και 30’’ συμμετοχής.