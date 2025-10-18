Η ΑΕΚ, πατώντας γκάζι στις αρχές της 2ης περιόδου, όταν και έτρεξε επιμέρους σκορ 19-3, επικράτησε άνετα το Σάββατο με 77-62 της Καρδίτσας στη Sunel Arena, για την 3η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Oι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα έκαναν το «3 στα 3» και παραμένουν στο «ρετιρέ» του βαθμολογικού πίνακα. Στον αντίποδα, η Καρδίτσα, γνώρισε την πρώτη ήττα της, σε δύο αγώνες μέχρι στιγμής στην GBL.

Τα 19 λάθη της ομάδας του Νίκου Παπανικολόπουλου ήταν απαγορευτικά για νίκη μέσα στη SUNEL Arena. Η ΑΕΚ εκτός από την εξαιρετική άμυνα όπως φαίνεται και από τους 62 μόνο πόντους που δέχτηκε, επέδειξε και πολυφωνία στην επίθεση. Πρώτος σκόρερ της Ένωσης αναδείχτηκε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 19 πόντους (4/7 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Ραϊκουάν Γκρέι σημείωσε 12 πόντους και 10 ο Κρις Σίλβα.

Για την Καρδίτσα ξεχώρισαν οι Ντέιμιεν Τζέφερσον (16π.), Ντιμάζιο Ουίγκινς (11π., 8ρ.) και Νόα Χόρχλερ (11π., 5ρ.).

Η ΑΕΚ παρουσίασε πολυφωνία στην επίθεση, πήρε και δύο εύστοχα τρίποντα από τον Μπάρτλεϊ για να προηγηθεί με 14-10, αλλά ένα σερί 5-0 της Καρδίτσας, από 2/2 βολές του Τζέφερσον και τρίποντο του Καμπερίδη είχαν ως αποτέλεσμα να αποκτήσει προβάδισμα με βραχεία κεφαλή η ομάδα της Θεσσαλίας (14-15) με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της στις αρχές της 2ης περιόδου και πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 19-3 με τρίποντα από Κουζμίνσκας και Χαραλαμπόπουλο, με αποτέλεσμα να προηγηθεί 33-18 στο 16:20, έπειτα από το κάρφωμα του Γκρέι. Νέο τρίποντο, αυτή τη φορά από τον Κατσίβελη διαμόρφωσε το 36-21 και μετά από μία εύστοχη βολή του Κουζμίνσκας και μία του Ουίγγινς, το ημίχρονο βρήκε τους «κιτρινόμαυρους» στο +15 (37-22).

Η Καρδίτσα έκτοτε θα κυνηγούσε, το επιμέρους σκορ της 3ης περιόδου ήταν 24-17 υπέρ της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα η Ένωση να συντηρεί διψήφια διαφορά και στο 30ό λεπτό να προηγείται με +22 (61-39).

Οι Χόρχλερ, Τζέφερσον και Ουίγγινς έκαναν ό,τι μπορούσαν από πλευράς φιλοξενούμενων στην 4η περίοδο, αλλά από τη μία οι λύσεις που είχε η ΑΕΚ, και από την άλλη, τα πολλά λάθη των παικτών του Νίκου Παπανικολόπουλου δεν θα επέτρεπαν μία ανατροπή για τους Θεσσαλούς. Χωρίς να … πατήσει γκάζι, και με πολυφωνία στην επίθεση, η Ένωση έφτασε άνετα στο θετικό αποτέλεσμα με 77-62.

Τα δεκάλεπτα: 14-15, 37-22, 61-39, 77-62

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 12, Φλιώνης 6, Μπάρτλεϊ 19 (4), Αρμς 3, Σίλβα 10, Σκορδίλης 2, Κατσίβελης 7 (1), Λεκαβίτσιους 3, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 6, Κουζμίνσκας 4 (1), Χαραλαμπόπουλος 5 (1)

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Ουίγκινς 11, Τζέφερσον 7 (1), Έλις 5 (1), Κασσελάκης 4, Χόρχλερ 11 (1), Λιάπης, Ζευγαράς, Δίπλαρος, Καμπερίδης 3 (1), Μάντσεν 5, Χουγκάζ

Χρ. Ανδρ.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ