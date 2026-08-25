Με τους ΚιΣον Φιζέλ και Γρεγκ Μπράουν να βρίσκονται ακόμη νοκ-άουτ λόγω τραυματισμών η προετοιμασία της ΑΕΚ για την επόμενη σεζόν μπαίνει σε κίνδυνο, με την Ένωση να θέλει να γεμίσει το κενό στα φόργουορντ με την απόκτηση του 26χρονου Αμερικανού ΝτιΆντρε Πίνκνεϊ.

Έτοιμη για ακόμη μία προσθήκη είναι η ΑΕΚ, που συμφώνησε με την πλευρά του Αμερικανού για συμβόλαιο με διάρκεια ενός μήνα, μέχρι την επάνοδο των Φιζέλ και Μπράουν, που έχουν αφήσει «γυμνή» τη front line των κιτρινόμαυρων.

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