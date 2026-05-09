Η ΑΕΚ απέχει μόλις ένα βήμα από το να φορέσει ξανά το ευρωπαϊκό της στέμμα! Τελευταίο της εμπόδιο η Ρίτας Βίλνιους, την οποία αντιμετωπίζει απόψε το βράδυ 9/5 στο «Palau Municipal d’Esports» της Μπανταλόνα, στον μεγάλο τελικό του Final Four του Basketball Champions League.

Η Ένωση πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση στον ημιτελικό κόντρα στην back-to-back κάτοχο του τροπαίου, Μάλαγα, επικράτησε 78-65 παραδίδοντας σεμινάρια αμυντικής λειτουργίας και φουλάρει για το το 4ο ευρωπαϊκό αστέρι στην ιστορία της.