Θέση για το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ πήρε η ΚΑΕ ΑΕΚ.

Οι «κιτρινόμαυροι» ανέφεραν με νόημα ότι δεν πέφτουν από τα σύννεφα με τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ενώ υπενθύμισαν τις ενέργειες και τις καταγγελίες που είχαν κάνει χρόνια για τα «κακώς κείμενα» της ελληνικής καλαθοσφαίρισης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η ανάγκη για κάθαρση είναι πιο απαιτητή από ποτέ.

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