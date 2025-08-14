Η ΚΑΕ ΑΕΚ με ανακοίνωσή της (14/8) έκανε γνωστό, ότι δεν αναμείχθηκε σε διαδικασία ιατρικών εξετάσεων του Λούκας Λεκαβίτσιους και ότι ο «αθλητής ουδέποτε υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις, άρα ουδέποτε «κόπηκε»

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Η ΑΕΚ ΒC ανακοινώνει, ότι ο Λούκας Λεκαβίτσιους δεν είναι αθλητής της ομάδας μας, επομένως ουδέποτε αναμείχθηκε (η ΑΕΚ ΒC) σε διαδικασία ιατρικών εξετάσεων, που ν’ αφορά στον αθλητή.

Ο αθλητής ουδέποτε υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις, άρα ουδέποτε «κόπηκε», όπως ψευδώς αναφέρεται σε μερίδα του ηλεκτρονικού Τύπου.

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι του Τύπου, για οποιοδήποτε θέμα, πόσο μάλλον σε θέματα που αφορούν σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ιατρικό απόρρητο να απευθύνονται στη Διεύθυνση Επικοινωνίας & ΜΜΕ της ΑΕΚ BC.