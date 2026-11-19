Λίγο μετά την ανάρτηση του ΝτιΆντρε Πίνκνεϊ, που άναψε φωτιές σχετικά με το διάστημα της παρουσίας του στην ΑΕΚ, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν συνεπής στις οικονομικές της υποχρεώσεις απέναντί του, η ΚΑΕ ΑΕΚ πήρε θέση υπογραμμίζοντας ότι θα κινηθεί αναλόγως αφού έκανε λόγο για συκοφαντική δυσφήμιση.

Οι κιτρινόμαυροι τοποθετήθηκαν επί του θέματος μετά την αναμέτρηση με τη Φάλκο για την 4η αγωνιστική του BCL, σημειώνοντας ότι δεν θα επιτρέψουν σε κανέναν να υποβαθμίσει την προσπάθεια που γίνεται από τη διοίκηση για τον εξορθολογισμό της ομάδας προαναγγέλλοντας νομικές διαδικασίες. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσαν, μπορεί τα συνεχή προβλήματα να έχουν δημιουργήσει αρνητικό κλίμα μέσα στη σεζόν, ωστόσο τίποτα δεν πρόκειται να υποδαυλίσει την προσπάθεια που γίνεται για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της ομάδας και την επίτευξη των στόχων της από το ξεκίνημα της σεζόν.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr