Η ΑΕΚ επικράτησε της Ρίγας με 69-53 εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του 6ου ομίλου του Basketball Champions League, και ο γκαρντ της Ένωσης, Δημήτρης Κατσίβελης, μίλησε στο EOK WebRadio. «Τέτοιες νίκες μπορούν να δημιουργήσουν μια ομάδα που μαθαίνει να ζει μέσα από αυτές» τόνισε ο διεθνής γκαρντ που πριν από περίπου έναν μήνα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με την εθνική στο Ευρωμπάσκετ, μέσα στη Ρίγα.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Δημήτρη Κατσίβελη στο EOK WebRadio:

Για τη νίκη στην πρεμιέρα του BCL: «Ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να ξεκινήσουμε τη διοργάνωση με μια νίκη. Μπορεί να μη συνοδεύτηκε από τόσο καλή εμφάνιση, ειδικότερα στο 2ο ημίχρονο, όμως μπήκαμε δυνατά το ματς και μέσα από την άμυνα ουσιαστικά το “καθαρίσαμε” κάπως απ’ την αρχή. Πήραμε τη διαφορά, ήμασταν σοβαροί όταν η Ρίγα έκανε την αντεπίθεσή της στο 2ο ημίχρονο και πήραμε τη νίκη».

Για την αμυντική εικόνα της ΑΕΚ στο παιχνίδι: «Γενικότερα το μπάσκετ έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει πολύ πιο επιθετικογενές απ’ ό,τι ήταν στο παρελθόν. Παρ’ όλα αυτά, όταν είσαι σε μια ομάδα που ξεκινάει με γνώμονα την άμυνα, μπορείς στην κακή σου μέρα να διεκδικείς τη νίκη και να είσαι μέσα στα παιχνίδια. Προφανώς η Ρίγα είναι μια πολύ καλή ομάδα. Όχι, βέβαια, στο επίπεδο της Ευρωλίγκας, αλλά έχει κάποιους πολύ καλούς παίκτες για τους οποίους είχαμε ένα πλάνο ώστε να μπορέσουμε να τους περιορίσουμε και να τους σταματήσουμε. Το πλάνο αυτό λειτούργησε πολύ καλά απ’ την αρχή του αγώνα και ουσιαστικά μάς οδήγησε σε αυτήν την κάπως εύκολη νίκη».

Για τα συναισθήματά του που επέστρεψε στο γήπεδο στο οποίο κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο μερικές βδομάδες πριν με την Εθνική Ανδρών: «Σίγουρα μου ήρθαν πάρα πολύ όμορφα συναισθήματα και αναμνήσεις. Με την είσοδο στο γήπεδο ήταν σαν να ήμουν ξανά εκεί. Ένιωσα κάτι πάρα πολύ όμορφο. Πραγματικά θα μείνει “χαραγμένο” στη μνήμη μου».

Για τον στόχο στο BCL: «Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάς τη χρονιά με νίκες, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είναι ακόμα νωρίς, δεν έχουμε φτάσει καν κοντά στο επίπεδο που θέλουμε να είμαστε σαν ομάδα. Παρ’ όλα αυτά, αν καταφέρνεις να πάρεις τις νίκες κι όταν δεν είσαι στο κατάλληλο επίπεδο, σημαίνει πως κάτι κάνεις καλά και έχεις πολύ μεγάλο περιθώριο μπροστά σου ώστε να βελτιωθείς. Η ΑΕΚ πέρυσι έφτασε στο Final-4 του BCL και σίγουρα θέλει να πάει ξανά πολύ μακριά. Είναι μια ομάδα που βρίσκεται σε όλες τις σεζόν του BCL και είναι πρωταρχικός στόχος η πολύ καλή πορεία εκεί».

Για το επίπεδο ετοιμότητας της ομάδας: «Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη αρχές Οκτώβρη, είναι σχετικά αδύνατο να γίνει αυτό. Αυτό που μετράει είναι το να μάθεις να κερδίζεις. Οι νίκες μπορεί να κρύψουν αδυναμίες αν τις διαχειριστείς διαφορετικά, αλλά μπορεί και να “χτίσουν” χαρακτήρα, χημεία, να φτιάξουν μια ομάδα που μαθαίνει να ζει μέσα από αυτές. Αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Σίγουρα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, η σεζόν μόλις άρχισε. Θέλουμε να εμφανίσουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε αυτήν τη σεζόν, αλλά είναι αδύνατον να το κάνουμε από τώρα. Ο μόνος δρόμος είναι η δουλειά».

Για το αν η άμυνα είναι η «ταυτότητα» της ομάδας: «Προφανώς το coaching staff κάνει πάρα πολύ καλή προετοιμασία σε αυτό το κομμάτι. Μέσω της προπόνησης και των meetings που έχουμε για τα βίντεο, προσπαθούμε να δούμε πάντα πώς να κάνουμε τους αντιπάλους ουσιαστικά να νιώσουν… άβολα, γιατί το ταλέντο πλέον υπάρχει παντού και είναι δεδομένο. Οι προπονητές δίνουν μεγαλύτερη ελευθερία στους παίκτες να παίξουν βάσει του ταλέντου τους. Όταν αντιμετωπίζεις τέτοιους παίκτες, βλέπεις τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε παίκτη, βλέπεις ποιο είναι το άβολο σημείο στο παιχνίδι του και τον ωθείς να κάνει πράγματα που τον βγάζουν απ’ την ζώνη άνεσής του. Εδώ στην ομάδα δίνουμε τεράστια βάση σε αυτό και προσπαθούμε εμείς οι παίκτες να μετουσιώσουμε τις οδηγίες αυτές στο γήπεδο».

Για το κυριακάτικο (12/10) παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Πανιώνιο, το οποίο είναι κεκλεισμένων των θυρών: «Πάντα είναι ένα περίεργο συναίσθημα να παίζεις χωρίς φιλάθλους. Ειδικά όταν παίζεις εντός έδρας θες να είσαι σε ένα γεμάτο γήπεδο με τον κόσμο να σε βοηθάει. Παρ’ όλα αυτά, είναι ένα πολύ σημαντικό ματς για εμάς για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ακόμα και χωρίς τον κόσμο μας θέλουμε να πάμε και να παλέψουμε για τη νίκη».