Ο Μιντάουσκας Κουζμίνσκας, φιλοξενήθηκε σε Μέσο της πατρίδας του, όπου έκανε τον απολογισμό της περσινής σεζόν με την ΑΕΚ, αποκαλύπτοντας όσα βίωσε εντός και εκτός παρκέ.

Αναφέρθηκε στον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του, στην έλλειψη εξηγήσεων από τον Ντράγκαν Σάκοτα, στην απογοήτευσή του για το Final 4 του Basketball Champions League, αλλά και στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε, χωρίς να παραλείψει να εκφράσει την εκτίμησή του για τον κόσμο της ΑΕΚ και τη ζωή στην Αθήνα.

Ο παίκτης έκανε έναν απολογισμό της τελευταίας του σεζόν στην ΑΕΚ, εκφράζοντας την απογοήτευσή του κυρίως για τον περιορισμένο αγωνιστικό του ρόλο και τις συνθήκες που επικράτησαν προς το τέλος της συνεργασίας τους.

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