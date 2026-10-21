Δύο αήττητες ομάδες συναντιούνται απόψε στη SUNEL Arena, με την ΑΕΚ να υποδέχεται την Αντβέρπ στις 19:00 για τη 2η αγωνιστική του 3ου ομίλου στο Basketball Champions League. Όποια βγει νικήτρια θα βρεθεί μόνη στην κορυφή.

Σημαντικό παιχνίδι περιμένει την ΑΕΚ στη SUNEL Arena, όπου υποδέχεται σήμερα στις 19:00 την Αντβέρπ για τη 2η αγωνιστική του 3ου ομίλου του Basketball Champions League. Η «Βασίλισσα» έχει ως μοναδικό στόχο τη νίκη που θα την αφήσει μόνη πρώτη με 2/2. Η πρωτιά στον όμιλο εξασφαλίζει απευθείας εισιτήριο για τους «16», ενώ ο 2ος και ο 3ος περνούν από τα play-in και ο τελευταίος μένει εκτός συνέχειας.

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