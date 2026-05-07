Η ΑΕΚ πήρε τη ρεβάνς από τη Μάλαγα για τον περσινό ημιτελικό, επικρατώντας με 78-65 και κλείνοντας το εισιτήριό της για τον μεγάλο τελικό του Final Four του Basketball Champions League (9/5, 21:00),όπου θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της απέναντι στη Ρίτας Βίλνιους.

Σε ένα παιχνίδι με πολλά λάθη και χαμένα σουτ εκατέρωθεν, η ΑΕΚ έπαιξε εκπληκτική άμυνα απέναντι στην κάτοχο του τροπαίου Μάλαγα, διατηρώντας την μόλις στους 65 πόντους, την ώρα που η επιθετική της παραγωγή ανερχόταν στους 90 πόντους σε όλη τη διοργάνωση.

