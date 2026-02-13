Ο Θωμάς Στρακόσα μίλησε εν όψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (15/2, 19:30, Novasports Prime) στέλνοντας μήνυμα στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο Αλβανός διεθνής τερματοφύλακας υπογράμμισε ότι η ομάδα του χρωστά κάτι στον ΠΑΟΚ μετά την ήττα στον πρώτο γύρο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση με τη βοήθεια που λαμβάνει μέσα στην ομάδα, όσο και με την υποστήριξη από την οικογένειά του.

Οι δηλώσεις του Θωμά Στρακόσα στη Nova:

«Είναι ξεκάθαρα θετικό το κλίμα, ερχόμαστε από μια καλή περίοδο, πιστεύω θα είναι ένα σημαντικό ντέρμπι για εμάς και αυτούς, ελπίζω να είναι ένα ωραίο θέαμα για τον κόσμο αλλά να βγούμε κερδισμένοι εμείς».

Για το πως περιμένει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ: «Θεωρώ ότι θα είναι μάλλον το πιο δύσκολο ντέρμπι αυτής της σεζόν, είμαστε σε καλή στιγμή εμείς και αυτοί. Εμείς και ο ΠΑΟΚ, είμαστε οι δυο καλύτερες ομάδες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι στην έδρα τους, ξέρουμε ότι μας είχε πονέσει η ήττα στο μεταξύ μας ντέρμπι του πρώτου γύρου στην έδρα μας που δεν ήμασταν καλοί, τους χρωστάμε και εμείς κάτι».

Για τη δική του εξαιρετική απόδοση: «Θεωρώ ότι είμαι πολύ καλά με την οικογένεια μου και την κοπέλα μου πίσω στο σπίτι μου, όποτε αυτό και το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα που είναι θετικό, με βοηθάει και μπορώ να βγάλω τον καλύτερο μου εαυτό».

Για το ποια είναι η καλύτερη του απόδοση μέχρι τώρα: «Ελπίζω η επόμενη (γέλια). Μάλλον αυτή με την Τρίπολη».