Η ΑΕΚ επικράτησε της Καρδίτσας με 88-73 στον ελληνικό «εμφύλιο» της 1ης αγωνιστικής του 10ου ομίλου στη φάση των «16» του Basketball Champions League, με τον Λούκας Λεκάβιτσιους να ξεχωρίζει σημειώνοντας 28 πόντους, εκ των οποίων 21 στο δεύτερο ημίχρονο.

Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο για περισσότερα από 30 λεπτά, με την Καρδίτσα να προηγείται σε κάποια σημεία. Η ΑΕΚ, ωστόσο, με ψυχραιμία και καθοριστική εμφάνιση του Λεκάβιτσιους στο δεύτερο μέρος, αντέστρεψε την κατάσταση και με επιμέρους σκορ 35-14 στο τελευταίο δεκάλεπτο διαμόρφωσε το τελικό 88-73.

Στην πρώτη περίοδο η ΑΕΚ ξεκίνησε δυνατά (12-0 στο 4΄), όμως η Καρδίτσα απάντησε και έκλεισε το δεκάλεπτο σε απόσταση αναπνοής (20-19). Στο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι διατηρούσαν προβάδισμα τριών πόντων (34-37), ενώ στην τρίτη περίοδο η διαφορά κυμαινόταν γύρω στο +8 για την Καρδίτσα (51-59), πριν η ΑΕΚ ανατρέψει την κατάσταση και φτάσει στο +9 στο 35′ (77-68).

Με αυτή τη νίκη η ΑΕΚ ξεκινά με 1-0 στον όμιλο, ενώ η Καρδίτσα μένει στο 0-1.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 34-37, 53-59, 88-73.