Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ και γιος του τεχνικού της Ένωσης Ντράγκαν, ο Ντούσαν Σάκοτα, φιλοξενήθηκε στο EOK WebRadio και ανέλυσε το 2ο παιχνίδι της Ένωσης με αντίπαλο τη Μπανταλόνα στην Ισπανία (07/04) για τα προημιτελικά του Basketball Champions League.

O Ντούσαν Σάκοτα είχε κατακτήσει με την ΑΕΚ τον τίτλο του BCL τη σεζόν 2017-18, μέσα στο ΟΑΚΑ. «Το game 1 της σειράς είναι άλλη μια απόδειξη της μαχητικότητας και της χημείας της φετινής ΑΕΚ» δήλωσε ο Ντούσαν Σάκοτα.

Αναλυτικά, ο Ντούσαν Σάκοτα δήλωσε:

Για το 2ο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Μπανταλόνα: «Η ΑΕΚ πρέπει να κοιτάξει μέσα απ’ την ενέργεια που βγάζει στην άμυνα να βρει την αυτοπεποίθηση και τον ρυθμό που ξέρουμε πώς μπορεί να βρει επιθετικά. Όποτε η ΑΕΚ παίρνει πράγματα απ’ τον πάγκο της και από παίκτες που μπορεί να μην είναι πρώτα βιολιά στην ομάδα, κερδίζει τέτοια ματς. Ο Φλιώνης και ο Σκορδίλης στο πρώτο ματς ήταν οι “x-factors” για να έρθει η νίκη. Τα παραπάνω εύσημα που πρέπει να πάνε σε αυτήν την ομάδα είναι γιατί καταπονείται απ’ την αρχή της χρονιάς με προβλήματα. Είναι απίστευτο ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν η ΑΕΚ δεν πτοείται από αυτά και κάνει σερί νικών. Η ομάδα κοιτάει το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, γιατί αλλιώς δε θα νικούσε τόσες πολλές φορές με ανατροπή».

Για τους πολύπειρους παίκτες που έχει η Μπανταλόνα: «Η Μπανταλόνα όταν έχει στο ρόστερ της παίκτες με αυτήν την προσωπικότητα και αυτήν την εμπειρία, ακόμα κι αν δεν έδειχναν συνέπεια ή σταθερότητα κατά τη διάρκεια της χρονιάς, είναι οι “χειρότερες” ομάδες να τις έχεις αντίπαλο όταν έρχονται τα play-offs. Είναι παίκτες που έχουν βρεθεί πάρα πολλές φορές σε αυτήν την κατάσταση και ξέρουν πώς να παίρνουν αυτά τα ματς. Γι’ αυτούς αυτά τα ματς είναι… τυπική διαδικασία, το κάνουν 20 χρόνια σχεδόν, ο Χάνγκα, ο Ρούμπιο, ο Πάρκερ. Έχουν πάρα πολλές εικόνες και είναι πολύ δύσκολο τέτοιους παίκτες σε αυτά τα παιχνίδια να τους κερδίζεις. Αυτό είναι άλλη μια απόδειξη της μαχητικότητας και της χημείας που έχει φτιάξει η φετινή ΑΕΚ. Η φετινή ΑΕΚ δυστυχώς λόγω πολλών προβλημάτων που αντιμετώπιζε απ’ την αρχή δεν έχει τη σταθερότητα και την τύχη που είχε πέρυσι, ωστόσο κατάφερε να έχει έως τώρα το ίδιο αποτέλεσμα. Είναι αξιοθαύμαστο αυτό».

Για την παρουσία του στο γήπεδο στο 1ο παιχνίδι της σειράς με τη Μπανταλόνα: «Η αλήθεια είναι πως δε συνηθίζω να πηγαίνω συχνά στο γήπεδο, αλλά ο λόγος είναι κάθε άλλο παρά αδιάφορος. Όπως είπα και πέρυσι, εγώ ζω λίγο διαφορετικά τα παιχνίδια της ΑΕΚ. Το λέω με την καλή έννοια, αγχώνομαι πάρα πολύ όταν το βλέπω, καμία σχέση με όταν έπαιζα, όπου τότε είσαι συγκεντρωμένος, κρατάς την ψυχραιμία σου και κάνεις τη δουλειά σου. Όταν το βλέπω απ’ έξω, αφ’ ενός λόγω της ιδιαιτερότητας και της αγάπης που τρέφω για την ομάδα, αφ’ ετέρου επειδή είναι ο Ντράγκαν και ο Μίλος εκεί, δεν είναι εύκολο να τα βλέπω αυτά τα ματς από κοντά. Εννοείται ότι τα βλέπω απ’ το σπίτι και είμαι ουσιαστικά σε κάθε φάση ενεργός. Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά αυτά τα ματς, πόσο μάλλον όταν είσαι ένα βήμα πριν το Final-4, μου είναι πιο εύκολο να τα βλέπω από κοντά, παρά έναν αγώνα κανονικής περιόδου».

Για το αν κατάφερε να διαχειριστεί τα συναισθήματά του: «Μετά βίας τα κατάφερα. Όπως είπα και στον αδερφό μου, όποτε έρχομαι εγώ στο γήπεδο τα ματς γίνονται “θρίλερ”. Με την Άλμπα, με τη Μπανταλόνα, με την Τενερίφη πέρυσι. Πραγματικά συγκινήθηκα, γιατί, τηρουμένων των αναλογιών, αυτή η νίκη, για ‘μένα, ήταν συγκινητική. Με τον τρόπο που ήρθε και την προσπάθεια που έκαναν τα παιδιά απέναντι σε μια τέτοια ομάδα, δεν υπάρχει άλλη λέξη για ‘μένα».

Για την αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό του: «Πραγματικά συγκινήθηκα πάρα πολύ. Πραγματικά ξαφνιάστηκα από το έντονο ενδιαφέρον που υπήρχε απ’ τον κόσμο, γιατί, εντάξει, έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Επτά χρόνια πέρασαν απ’ το τελευταίο μου ματς με την ΑΕΚ, παρ’ όλα αυτά, απ’ ό,τι βλέπω, η αγάπη αυτή δε φεύγει και δεν αποδυναμώνεται ούτε στο 1%. Είναι αμοιβαία η αγάπη και από εμένα προς τον κόσμο της ΑΕΚ. Τους ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον».

Για το αν θα σταματήσει την προπονητική φέτος ο Ντράγκαν Σάκοτα ή θα συνεχίσει: «Νομίζω ότι ρωτάτε τον λάθος άνθρωπο. Μακάρι να το ήξερα. Σαν άνθρωπος που τον ζει από κοντά, μπορώ να πω το εξής: Όσο είναι σε μια εγρήγορση το μυαλό σου και η καθημερινότητά σου, όσο κρατιέσαι σε αυτόν τον ρυθμό και βλέπεις ότι βοηθάς και τον εαυτό σου και την ομάδα, δεν υπάρχει λόγος να σταματήσεις. Πραγματικά κάνει απίστευτα πράγματα η ΑΕΚ και φέτος και πέρυσι, τηρουμένων των αναλογιών πάντα. Ο Ντράγκαν το απολαμβάνει, οι παίκτες τον αγαπούν, έχει “δεθεί” με όλη τη διοίκηση πάρα πολύ, έχουν ένα ξεχωριστό “δέσιμο”. Εγώ δε βλέπω τον λόγο να σταματήσει υπό αυτήν την έννοια. Άλλωστε, όποιος γνωρίζει τον συγκεκριμένο άνθρωπο θα ξέρει πως “ζει και αναπνέει” για το μπάσκετ. Ειδικά με την ΑΕΚ υπάρχει ένα ιδιαίτερο “δέσιμο” χρόνων και αυτή η σχέση είναι ιδιαίτερη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η απόφαση αυτή. Εγώ δεν τον φαντάζομαι ακόμα να μην είναι προπονητής».