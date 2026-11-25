Σύμφωνα με πληροφορίες η ΑΕΚ και ο Προμηθέας Πάτρας βρίσκονται στις τελικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μετακίνησης του Γιώργου Καλαϊτζάκη στην Ένωση.

Παίκτης της ΑΕΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Γιώργος Καλαϊτζάκης, αφού η Ένωση βρίσκεται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων με τη διοίκηση του Προμηθέα, για τη μετακίνηση του 27χρονου γκαρντ φόργουορντ με εμπειρία από το ΝΒΑ στην Ένωση.

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