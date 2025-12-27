Η ΑΕΚ αναδείχθηκε νικήτρια στο ντέρμπι με τον Άρη, επικρατώντας με 82-76 της ομάδας του Μίλιτσιτς στα Ανω Λιόσια, για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η ομάδα του Σάκοτα βελτίωσε το ρεκόρ της σε 7-4 και εδραιώθηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας, ενώ ο Άρης παρέμεινε πέμπτος, αλλά πλέον με δύο νίκες λιγότερες (5-6).

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι, παρουσιάζοντας εξαιρετική αμυντική εικόνα και εκμεταλλευόμενοι τα λάθη των αντιπάλων τους προηγήθηκαν με 16-8 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Η ομάδα του Μίλισιτς, ωστόσο, αντέδρασε, ξεκινώντας κι εκείνη από την άμυνα, με αφετηρία ένα καθοριστικό στοπ του Ίνοχ πάνω στον Σίλβα, και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 18-18 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση στη δεύτερη περίοδο. Ο Άρης πέρασε προσωρινά μπροστά (19-20), όμως οι γηπεδούχοι ανέκτησαν το προβάδισμα, με δύο διαδοχικά τρίποντα του Φλιώνη μέσα σε 90 δευτερόλεπτα, διατηρώντας το προβάδισμα παρά την πίεση των φιλοξενούμενων και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το οριακό 37-36.

Στην επανάληψη, η ομάδα του Σάκοτα κατάφερε να «χτίσει» διαφορά, φτάνοντας στο +7 (48-41) και λίγο αργότερα στο +8 (58-50). Ωστόσο, όπως και νωρίτερα στο παιχνίδι, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τον τρόπο να επιστρέψουν, με το τέταρτο δεκάλεπτο να ξεκινά από το 62-60.

Για ακόμη μία φορά, η ΑΕΚ προηγήθηκε με 7 πόντους (67-60) στις αρχές της τελευταίας περιόδου, όμως οι παίκτες του Μίλισιτς όχι μόνο αντέδρασαν, αλλά πέρασαν και μπροστά με 68-69, για πρώτη φορά μετά το 19-20 των αρχών της δεύτερης περιόδου.

Η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση και αποφασιστική. Με ένα σερί 8-0, ανέβασαν τη διαφορά στο 76-69, μπαίνοντας στα δύο τελευταία λεπτά, με τον Άρη Betsson να χάνει τις ευκαιρίες του να επιστρέψει στο ματς.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-18, 37-36, 62-60, 82-76

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 15 (5/6 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φλιώνης 11 (3/4 τρίποντα, 7 ασίστ), Μπάρτλι 9 (3/5 δίποντα, 5 ασίστ), Αρμς 12 (2/2 δίποντα, 1/4 τρίποντα), Σίλβα 14 (2/6 δίποντα, 10/14 βολές, 11 ριμπάουντ), Κατσίβελης 17 (5/9 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3 ασίστ), Λεκαβίτσιους, Χαραλαμπόπουλος 6 (6 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ)

ΑΡΗΣ (Μίλιτσιτς): Τζόουνς 19 (5/11 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3 ασίστ), Νουά 17 (3/8 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Ίνοκ 11 (5/7 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Χάρελ, Άντζουσιτς 7 (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μήτρου-Λονγκ 3 (1/8 σουτ, 7 ασίστ), Τσαϊρέλης 2, Πουλιανίτης 2, Μποχωρίδης, Κουλμπόκα 15 (3/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα)