Η ευρωπαϊκή σεζόν της ΑΕΚ ανοίγει απόψε στα Άνω Λιόσια. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα υποδέχεται στη SUNEL Arena τη Σαλόν Βίλπας, στην πρώτη αγωνιστική του 3ου ομίλου του Basketball Champions League. Το τζάμπολ είναι στις 19:00 (Magenta Sport 4). Στον όμιλο βρίσκονται επίσης η Φάλκο και η Αντβέρπ.

Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για ταπεινότητα αλλά και για υψηλές φιλοδοξίες, που η Ένωση δεν κρύβει. Ο αρχικός στόχος είναι η πρώτη θέση στον όμιλο και η πρεμιέρα είναι το πρώτο βήμα. Οι κιτρινόμαυροι έρχονται από νίκη στο πρωτάθλημα, 91-70 επί του Αμαρουσίου, με τον Νέλι Τζόσεφ να ξεχωρίζει. Τα προβλήματα, όμως, δεν λείπουν. Ο Σάκοτα δεν υπολογίζει τους ΚιΣόν Φίζελ και Γκρεγκ Μπράουν, που παλεύουν με τραυματισμούς, ενώ η συμμετοχή του Δημήτρη Κατσίβελη είναι ερωτηματικό και ο Ντέρικ Γουίλιαμς έχει λίγες πιθανότητες να αγωνιστεί.

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