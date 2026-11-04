Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Σομπατέλι στην Ουγγαρία (19:00, Magenta Sport 4) για την 3η αγωνιστική του BCL, αναζητώντας την νίκη που θα την δώσει ανάσα εν όψει της δύσκολης συνέχειας.

Ο «Δικέφαλος» δεν βρίσκεται σε καλό φεγγάρι και ψάχνει μετά από απανωτά αρνητικά αποτελέσματα, την αντίδραση. Στο προηγούμενο ματς η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα γνώρισε βαριά εντός έδρας ήττα από την Αντβέρπ Τζάιαντς με 103-76 και ακολούθησε η ήττα από τον ΠΑΟΚ και το νέα στραβοπάτημα κόντρα στους Βίκος Φalcons

Από την άλλη, η Σομπατέλι Φάλκο βρίσκεται σε καταπληκτική κατάσταση μετρώντας πέντε συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Το ματς δεν θα είναι εύκολο και η ΑΕΚ καλείται να βγάλει χαρακτήρα και μαχητικότητα.