Την απόκτηση ενός γκαρντ που θα ανεβάσει επίπεδο την περιφερειακή της γραμμή αναζητά η ΑΕΚ, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι κιτρινόμαυροι εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του 37χρονου Γάλλου Τόμας Ερτέλ.

Μία ακόμη μεταγραφική «βόμβα» θέλει να ενεργοποιήσει η ΑΕΚ πριν από την έναρξη της νέας σεζόν, με την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα να βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες σε συζητήσεις με την πλευρά του Τόμας Ερτέλ για την πιθανότητα να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

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