Έτοιμη να προσθέσει εμπειρία και αθλητικότητα στην front line της είναι η ΑΕΚ, που έχει έρθει σε συμφωνία με τον 35χρονο Αμερικανό φόργουορντ Ντέρικ Γουίλιαμς, ο οποίος επιστρέφει στα μέρη μας μετά από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό (2022-23).

Σε μία σπουδαία προσθήκη προχωράει η ΑΕΚ, που τα βρήκε σε όλα με την πλευρά του πολύπειρου φόργουορντ με θητεία στο ΝΒΑ και τη Euroleague για τα επόμενα δύο (1+1) χρόνια, με τον Αμερικανό να βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, για να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο με την Ένωση.

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