Λίγο μετά την εντός έδρας ήττα-αποκλεισμό της ομάδας του με 95-68 από τον Ολυμπιακό, ο προπονητής της ΑΕΚ έκανε την αποτίμηση της σεζόν και αναφέρθηκε σχετικά με το μέλλον του στον πάγκο της Ένωσης.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, παραδέχθηκε ότι η ομάδα του δεν είχε τη δυνατότητα και το απαραίτητο βάθος στο ρόστερ για να ανταποκριθεί σε συνεχόμενα παιχνίδια υψηλής έντασης, τονίζοντας ότι κάθε απουσία επηρεάζει δυσανάλογα την ομάδα του σε σχέση με τους «μεγάλους» του Πρωταθλήματος.

