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Ο Άρης διέσυρε την ΑΕΚ με 88-58 στο Αλεξάνδρειο, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να υποκλίνεται στην καθολική ανωτερότητα των γηπεδούχων, στις δηλώσεις του μετά το ματς.

Ο πολύπειρος προπονητής, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο έχασε η ομάδα του, παραδεχόμενος ότι οι Θεσσαλονικείς έχουν δημιουργήσει ένα σύνολο που κινείται σε διαφορετική ταχύτητα από εκείνο της ΑΕΚ, τουλάχιστον μέχρι στιγμής στη σεζόν.

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