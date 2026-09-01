Την ικανοποίησή του αναφορικά με το ρόστερ της ΑΕΚ εξέφρασε ο Ντράγκαν Σάκοτα, ο ο οποίος μίλησε στη Media Day της ομάδας. Ο πολύπειρος τεχνικός τόνισε ότι το ββασικό στοίχημα ήτταν να κρατήσει η ΑΕΚ όσους παραπάνω παίκτες γινόταν από την περυσινή χρονιά.

Ο 74χρονος προπονητής αναφέρθηκε ακόμη στο νέο συμβόλαιο που υπέγραψε με την Ένωση έως το 2030, βάσει του οποίου θα παραμείνει στον πάγκο της ΑΕΚ και τη νέα σεζόν, ενώ στη συνέχεια θα έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να προσφέρει στην ομάδα από διαφορετικό πόστο, εφόσον το επιθυμεί.

Ο «Σάλε» υπογράμμισε ότι στόχος του «Δικεφάλου» είναι να μετάσχει στο NBA Europe, ενώ αναφέρθηκε και στη συμφωνία της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για τη χρησιμοποίηση της SUNEL Arena, υπενθυμίζοντας ότι «με τον Παναθηναϊκό μοιραζόμασταν το ΟΑΚΑ χρόνια».

«Αυτό που ήταν βασικό ήταν να κρατήσουμε όσους παραπάνω παίκτες γινόταν από την περυσινή χρονιά. Καταφέραμε να κρατήσουμε επτά παιδιά. Όταν φτάνεις σε μία επιτυχία, είναι δύσκολο να κρατήσεις παίκτες, όσο και να μην το θέλεις γιατί κυνηγούν ομάδες με περισσότερα χρήματα. Έτσι είναι η ζωή. Έχουμε όμως περισσότερους Έλληνες, που είναι το πιο δύσκολο πράγμα, καθώς οι καλοί Έλληνες πάνε σε μεγάλες ομάδες. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που έχουμε. Έχουμε μιλήσει με τον Φλιώνη και άλλα παιδιά έτσι ώστε να παραμείνουν μαζί μας», είπε ο Σάκοτα και αναφέρθηκε στο νέο του συμβόλαιο, που θα τον κρατήσει στην ΑΕΚ έως το 2030:

«Πρώτα ο Θεός. Ας ελπίσουμε να είμαστε όπως θέλουμε να είμαστε, στην οικογένεια της ΑΕΚ και να περνάμε επιτυχίες και δυσκολίες όλοι μαζί, επειδή στο ελληνικό μπάσκετ τα πράγματα αλλάζουν απότομα. Μπορείς να ανεβάσεις το μπάτζετ της ομάδας 3-4 φορές παραπάνω κάτι που σου επιτρέπει να φτιάξεις πραγματικά καλή ομάδα. Δεν είχαμε τέτοιες συνθήκες στο παρελθόν και εμείς προσπαθούμε όσο πιο άξια γίνεται να ακολουθήσουμε τις άλλες ομάδες. Βασικά πάντα σκεφτόμαστε και την Ευρώπη, επειδή γνωρίζουμε ότι του χρόνου υπάρχει και το NBA Europe. Στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να είμαστε μέρος της λίγκας αυτής».

Για το NBA Europe επεσήμανε: «Τίποτα δεν είναι εύκολο. Γνωρίζουμε τον δρόμο, αλλά πρέπει να έχεις και τύχη. Ξεκινήσαμε έχοντας πολλούς τραυματισμούς. Πρέπει να έχεις υπομονή και να βρεις αλλαγές για να συνεχίσεις το πλάνο σου μετά από τέτοια απρόβλεπτα πράγματα. Ο Φλιώνης είναι ο τρίτος τραυματισμός που μας συμβαίνει, είναι πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς και ελπίζουμε να γίνει σύντομα καλά. Σίγουρα θα σας πω ότι θα ήθελα να είναι διαφορετικά. Όσον αφορά τον Νόλεϊ, αναγκαστικά τον αφήσαμε όταν τελείωσε το πρωτάθλημα. Ίσως είναι καλύτερα τώρα παρά μετά. Μπορεί να μην έχουμε καλά αποτελέσματα στα φιλικά παιχνίδια. Ελπίζουμε να έχουμε χρόνο να διορθώσουμε ό,τι θέλουμε».

Στην ερώτηση αν θα γίνουν άλλες μεταγραφές, είπε: «Προς το παρόν όχι. Η πόρτα είναι πάντα ανοικτή. Ακόμη και την πιο επιτυχημένη μας χρονιά, το 2018, κάναμε αλλαγές και κατακτήσαμε δύο κύπελλα και έπειτα το τρίτο. Συμβαίνουν και αυτά. Είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε και να σκεφτόμαστε. Έχουμε σκάουτερς να βγούμε στην αγορά».

Για το 1973 και το ντεμπούτο του με την ΑΕΚ και τι έχει αλλάξει από τότε, απάντησε: «Τα χρόνια αλλάζουνε. Εγώ πιστεύω τα τελευταία χρόνια αλλάζω επειδή μαθαίνω».

Για τη SUNEL Arena και τον Ολυμπιακό, είπε: «Εγώ; Με ρώτησε κάποιος; Δεν με ρώτησε κάποιος τι θα γίνει. Αν υπάρχει ανάγκη κάτι να γίνει, τότε τι να σου πω.. Με τον Παναθηναϊκό μοιραζόμασταν το ΟΑΚΑ χρόνια. Ούτε καν καταλάβαινα ότι είμασταν εκεί. Άλλο προπόνηση, άλλο τα παιχνίδια. Κάπου στοχεύεις πάντα».