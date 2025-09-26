Απογοητευμένος παρουσιάστηκε ο τεχνικός της ΑΕΚ με την εμφάνιση των παικτών του στον ημιτελικό του 6ου Super Cup που έφερε την ήττα από τον Προμηθέα Πατρών και τον αποκλεισμό. «Νιώθω ντροπή που έπαιξε έτσι η ομάδα μου» είπε ο Σερβοέλληνας τεχνικός.

Αναλυτικά ο Ντράγκαν Σάκοτα τόνισε στη συνέντευξη Τύπου:

«Θα χάσεις ένα παιχνίδι, αλλά πάντα λέμε ότι υπάρχει τρόπος. Δεν αγχώνομαι για το παιχνίδι που χάσαμε, νιώθω ντροπή που έπαιξε έτσι η ομάδα μου που δεν έχει δείξει ούτε μία φορά στα φιλικά παιχνίδια. Είναι μία συμπεριφορά που δεν μου αρέσει καθόλου και θα δούμε αυτές τις ημέρες τι μπορούμε να αλλάξουμε. Έγινε ένα κακό παιχνίδι. Οι ήττες μας φέρνουν να μάθουμε κάτι και να συνεχίζουμε. Καμία φορά ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες. Ο Προμηθέας είναι καλή ομάδα. Καλύτερη από πέρυσι. Το πληρώσαμε και καλά μας έκαναν. Ήταν μία εικόνα που δεν έχουμε δει έναν χρόνο».

Αμέσως μετά τον ημιτελικό με τους Αχαιούς, ο Σάκοτα είχε τονίσει στην κάμερα της ΕΡΤ: «Τι να πω; Από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος κάναμε λάθη. Είμαστε προβληματισμένοι. Καλύτερα τώρα παρά μετά. Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια… Θα δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε. Όταν δεν ξεκινάς καλά παρασύρεσαι, κανείς λάθη που συνήθως δεν κανείς. Έχουμε κι εμείς κάποια προηγούμενα παιχνίδια που παίξαμε καλά και κουραστήκαμε. Θα κάνουμε μια συζήτηση να δούμε τι φταίει και θα συνεχίσουμε».