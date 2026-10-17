Λίγο μετά τη δύσκολη νίκη της ΑΕΚ με 84-79 επί της Μυκόνου για την 3η αγωνιστική της Basket League, ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για το διάστημα που θα χρειαστεί η ομάδα του μέχρι να βρει τα πατήματά της, πριν αναφερθεί στην κατάσταση του Φρανκ Μπάρτλεϊ, εν όψει του αγώνα με την Αντβέρπ (21/10, 19:00).

Ο προπονητής της Ένωσης αρχικά τόνισε την πεποίθησή του ότι μέχρι η ομάδα του να παραταχθεί με όλους της τους παίκτες, τα παιχνίδια θα συνεχίσουν να είναι αγχωτικά, εν αναμονή και του εγκλιματισμού όλων των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων, ζητώντας υπομονή έως ότου η ΑΕΚ να βγάλει στο παρκέ όλα όσα θέλει ο ίδιος να βλέπει.

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