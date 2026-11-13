Ο Ντράγκαν Σάκοτα έκανε δηλώσεις εν όψει του αυριανού αγώνα της ΑΕΚ με τη Δόξα Λευκάδας για την 7η αγωνιστική της Basket League (14/11, 17:00), απευθύνοντας κάλεσμα στους φίλους της ομάδας για να στηρίξουν την προσπάθεια.

Με μοναδικό στόχο την επιστροφή της στα θετικά αποτελέσματα, η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το παιχνίδι με τη νεοφώτιστη Δόξα, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να έχει μάλιστα και ευχάριστα νέα με τους Δημήτρη Φλιώνη και Τόμας Ερτέλ, οι οποίοι άφησαν πίσω τα προβλήματα τραυματισμών τους.

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