Λίγο μετά τα νέα της απώλειας του πατέρα του Δημήτρη Φλιώνη, ο προπονητής της ΑΕΚ, έκανε δηλώσεις εν όψει του Game 2 με τον Ολυμπιακό για τα ημιτελικά της Basket League (30/5, 17:15).

Σε μία έντονα φορτισμένη δήλωση, ο προπονητής της ΑΕΚ, εξέφρασε τη βαθιά οδύνη και το σοκ της ομάδας για τον αιφνίδιο χαμό του πατέρα του αρχηγού, Δημήτρη Φλιώνη, στέλνοντας δημόσια τις ευχές του για κουράγιο και ξεκαθαρίζοντας στον παίκτη ότι η ομάδα έρχεται σε δεύτερη μοίρα αυτή τη δύσκολη στιγμή.

