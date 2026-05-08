Ο Ντράγκαν Σάκοτα αναδείχτηκε κορυφαίος προπονητής της σεζόν στο Basketball Champions League και μετά την παραλαβή του βραβείου του σε μία λαμπρή εκδήλωση στην Μπανταλόνα μίλησε για την ατομική τιμητική διάκριση, μία ημέρα πριν καθοδηγήσει τους «κιτρινόμαυρους» στον τελικό του Φιανλ-4 απέναντι στη Ρίτας Βίλνιους.

«Τα τρόπαια είναι ο στόχος… βραβεία η αναγνώριση και τα ευχαριστώ των παικτών», είπε.

Αναλυτικά, ο Ντράγκαν Σάκοτα δήλωσε:

-Για το αν μετά το βραβείο σειρά έχει ο τελικός:

«Αυτός είναι ο στόχος. Τα τρόπαια είναι ο στόχος. Από την άλλη βλέπεις την ομάδα, πολλά πήραμε. Δύο παίκτες στους κορυφαίους και MVP και προπονητής. Αλλά θα έλεγα ότι θα έπρεπε να είμαστε πιο κρατημένοι. Να μην εκδηλώνουμε την ευφορία ή κάποιο άλλο συναίσθημα. Δεν είναι καλό εν όψει του τελικού. Η Ρίτας είναι διψασμένη με φουλ ενέργεια, οπότε θα πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί. Είναι πάντως ωραία η αναγνώριση αυτή για όλους. Είναι και ένα βραβείο για τον οργανισμό της ΑΕΚ και τη δουλειά που κάνουμε αυτά τα δύο χρόνια».

-Για τη δικαίωση να βλέπει τόσα δικά του παιδιά να διακρίνονται:

«Ακριβώς αυτό λέω. Όταν ξεκινάει ένα οποιοδήποτε πρωτάθλημα, το τρόπαιο είναι ένα και ένας ο νικητής. Εμείς οι προπονητές έχουμε και άλλα τρόπαια. Βγαίνει ο Κέβιν Πάντερ και παίρνει ένα βραβείο και λέει ευχαριστώ στον προπονητή. Αυτά είναι βραβεία που εμείς οι προπονητές ακόμα παίρνουμε. Είναι ευχάριστες στιγμές όταν βλέπεις, εγώ προσωπικά χαίρομαι να βλέπω τον Ουέρτας, που σε τέτοια ηλικία παίζει. Ήταν παίκτης που πριν 17 χρόνια αν κάποιος έλεγε ότι θα φτάσει εδώ θα ήταν πολύ δύσκολο να τον πιστέψεις. Αλλά είναι τα μικρά βραβεία για τους προπονητές».

-Για το αστείο του πως περίμενε το βραβείο αυτό μετά από 39 χρόνια στις διοργανώσεις:

«Εντάξει, λίγο να αστειευτούμε. Δεν είμαστε μόνο για τα σοβαρά. Δεν είναι μόνο αναγνώριση, είναι και κάτι που τελικά, αν κάποιος είχε αμφιβολίες, θα πει πως έκανε λάθος. Εμείς ζούμε και λίγο για αυτές τις στιγμές. Για να μας αναγνωρίζουν, όπως εγώ ζω ξεχωριστές στιγμές με τον κόσμο της ΑΕΚ τα δύο τελευταία χρόνια. Παρ’ όλο που το 2002 πήραμε το πρωτάθλημα και πήγαμε σε έναν ακόμη τελικό, τα πράγματα τώρα είναι στην θέση που πρέπει».

-Για την «κατάλληλη στιγμή» του και αν αυτή έρχεται με την κατάκτηση του τροπαίου:

«Όταν φτάσεις στη δική μου ηλικία, πρώτα απ’ όλα είναι η υγεία. Να είναι τα πράγματα όπως πρέπει. Μετά συζητάμε. Όσο μπορώ και τα πράγματα είναι καλά οργανωμένα στην ομάδα. Όσο έχω τους βοηθούς που μου κάνουν εύκολη τη δουλειά και το δικό μου stage είναι το παιχνίδι. Στα άλλα δουλεύουμε όλοι μαζί. Σκεφτόμαστε πάντα θετικά, ότι μπορούμε να συνεχίσουμε».

-Για την πολύ καλή προετοιμασία της ΑΕΚ για τον ημιτελικό:

«Η αλήθεια είναι πως αν κάποιος περίμενε την περσινή Μάλαγα, πρέπει να πούμε πως δεν είναι. Όπως και εμείς, μάθαμε, βελτιωθήκαμε και είμαστε λίγο καλύτερα. Φτάσαμε στον τελικό, είναι μεγάλη επιτυχία. Όπως και το Final Four ήταν μεγάλη επιτυχία από μόνο του. Είναι στόχος το Final Four από μόνο του. Κανένας δεν λέει πως στόχος είναι η κατάκτηση. Αυτό ίσως να μπορούσε να το πει η Μάλαγα που το πήρε δύο φορές. Σίγουρα θέλαμε κάποιον χρόνο για να προετοιμαστούμε σωστά. Αυτό που για εμάς είναι πάντα λίγο πρόβλημα είναι το rotation. Δεν έχουμε αρκετούς παίκτες για να μοιράζουμε τον χρόνο. Κάθε προπονητής ονειρεύεται να μην παίζει κανένας παίκτης του πάνω από 20 λεπτά και όλοι να συμμετέχουν και να παίζουν με ίδια ενέργεια. Αυτό για εμάς είναι πολύ δύσκολο επειδή έχουμε κορυφαίους παίκτες οι οποίοι θέλεις δεν θέλεις φτάνουν κοντά στα 30 λεπτά».

-Για το αν το NBA Europe που παρακολουθεί τη διοργάνωση είναι ένα κίνητρο για την Ένωση να κατακτήσει το τρόπαιο:

«Το τρόπαιο είναι για την ιστορία της ομάδας. Το πόσο ρόλο παίζει για το NBA Europe δεν είμαι σίγουρος. Πιστεύω πως άλλα πράγματα με οικονομική βάση, όπως καταλαβαίνω. Είναι κύρος, είναι ιστορία, το να φτάσεις στο φάιναλ φορ τέταρτη φορά και τρίτη φορά στον τελικό. Είναι κάποιες επιτυχίες που, αν το κατακτήσουμε θα είναι ακόμη καλύτερο. Αλλά εντάξει η ιστορία γράφτηκε».

-Για το τι περιμένει από τους παίκτες του στον τελικό:

«Θα ήθελα να παλεύουν από το πρώτο λεπτό. Αν ο αντίπαλος είναι καλύτερος τι να πούμε; Θα δώσουμε τα χέρια. Θέλω να πιστεύω πως ο εγωισμός που έχουν οι παίκτες είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να κατακτήσεις κάτι».