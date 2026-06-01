Θετική ανταπόκριση βρήκε στην κυβέρνηση το αίτημα της ΚΑΕ ΑΕΚ για τη μακροχρόνια παραχώρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου Άνω Λιοσίων, με τις διαδικασίες να δρομολογούνται από το Υπουργείο Αθλητισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία της νομοθετικής ρύθμισης που προβλέπει την παραχώρηση της εγκατάστασης στην ΑΕΚ για χρονικό διάστημα 49 ετών.

Η διάταξη αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση έως το τέλος Ιουλίου, ακολουθώντας αντίστοιχο μοντέλο που έχει εφαρμοστεί και σε άλλες περιπτώσεις μεγάλων Αθλητικών Συλλόγων, όπως του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Η εξέλιξη εκτιμάται ότι θα προσφέρει στην ΑΕΚ ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τη χρήση της έδρας της, δημιουργώντας παράλληλα προϋποθέσεις για παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των υποδομών του γηπέδου.

Κυβερνητικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι η Πολιτεία συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και στην ενίσχυση της ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισμού.

Παράλληλα, μετά τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που αφορούν άλλους μεγάλους συλλόγους, στο κυβερνητικό σχεδιασμό περιλαμβάνονται και συζητήσεις για την αξιοποίηση του Αλεξάνδρειου Μελάθρου στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τον Άρη.

Στόχος είναι η προώθηση σύγχρονων και βιώσιμων λύσεων για τις αθλητικές υποδομές της χώρας, με γνώμονα την περαιτέρω ανάπτυξη των ιστορικών σωματείων και του ελληνικού αθλητισμού συνολικά.