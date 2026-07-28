Την παραχώρηση της χρήσης, της διαχείρισης και της εκμετάλλευσης του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων στην ΚΑΕ ΑΕΚ για χρονικό διάστημα 49 ετών ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής, με την ψήφιση της σχετικής διάταξης! Η εξέλιξη σηματοδοτεί την οριστική κατοχύρωση της έδρας της Ένωσης έως το 2075.

Με ανακοίνωσή της, η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ κάνει λόγο για ιστορική ημέρα για τον σύλλογο, υπογραμμίζοντας ότι υλοποιείται ένα διαχρονικό αίτημα της ομάδας, ενώ επισημαίνει πως η απόφαση έτυχε ευρείας διακομματικής στήριξης, όπως είχε συμβεί και κατά τις προηγούμενες κοινοβουλευτικές διαδικασίες που αφορούσαν τη μίσθωση των εγκαταστάσεων.

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